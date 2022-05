Az emlékgyűrűt az a ballagó diák kaphatja meg, aki kiváló tanulmányi eredményével, közösségi, kulturális és szociális tevékenységével hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Ezt az idén Hubay Lili 12. a osztályos tanuló érdemelte ki, aki az elmúlt öt évben az iskola kulturális-közösségi életének meghatározó egyénisége volt. Antal Ramóna-díjban részesül a tanév legjobb versenyeredményét elérő tanuló és az őt felkészítő tanár. A díjat Csordás Adrienn Marianna 12. a osztályos tanuló vehette át, aki a német nyelvi OKTV 2. fordulójába jutott, valamint a szakmai tantárgyak országos versenyén turisztikai ágazatban országos 3. helyezést ért el. Felkészítője Pulay Tünde tanárnő volt.

– Nagy boldogság, hogy rám gondolt az iskola vezetése és a tanári kar. Mindig magamat adom, segítek, ahol tudok, ez őszintén, szívből jön. Öt évig DÖK-tag voltam, sok színes programot szerveztünk. Emlékezetesek például a tavalyi diáknapok. Tavaly én búcsúztattam a ballagókat, a szalagavatón és most a ballagáson is saját beszéddel készültem – mesélte Lili, aki, bár turizmust tanult, másfelé kacsingat: jogi egyetemre jelentkezett.

A 19 éves Csordás Adrienn általános iskolás kora óta turisztikai pályára készült. – Hatodikos voltam, amikor egy lengyelországi szervezett úton felfigyeltem az idegenvezetők munkájára. Imponáló volt a felkészültségük – akkor ott eldöntöttem, hogy ebbe az iskolába jelentkezem. Korábban angolos voltam, a nulladik évfolyamon heti 18 órában tanultuk a német nyelvet. Tavaly előrehozott emelt német érettségi vizsgát tettem, és megszereztem a felsőfokú nyelvvizsgát. Az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) továbbjutottam a második fordulóba, és 3. helyezést értem el.

Pulay Tünde, a magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai képzés német–turizmus szakos oktatója és a turizmus– vendéglátás munkaközösség-vezetője felkészítő tanárként terelgette Adrienn útját.

– Adrienn a kezdetektől szorgalmas és elszánt volt, végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Kilencedik osztálytól kezdtük a szakmai tantárgyakat, a sok befektetett munka 12. osztályra ért be. A versenyen 390 indulóból jutott a legjobbak közé. Az írásbeli és szóbeli fordulón is jól teljesített – végül 3. helyet ért el.

Adrienn most érettségizik, utána továbbtanulást tervez. A turizmusban szeretne elhelyezkedni, érdekli a rendezvényszervezés is. Versenyeredményét elismeri a szakma – 100 pluszpontot kap a felvételin. Közös sikerükről is beszámoltak: 2021 novemberében a két lány a Pannon Egyetem PENturismo ötletversenyén vett részt két másik társukkal – harmadik helyet szereztek csapatban.