Először szervezett nordic walking tanfolyamot az egyesület. A programot a nemrég átadott csónakázótónál tartották meg. – Mivel a legjobb helyről szerettünk volna tanulni, ezért Bozsik Anna olimpikont kértük fel arra, hogy tanítsa meg nekünk ennek a mozgásformának az alapjait – hangsúlyozta Takács Judit egyesületvezető. A tanfolyamon 22-en vettek részt, ez a létszám épp ideális volt a kurzushoz.

A vasváriakhoz Sárvárról és Nagysimonyiból érkező vendégek is csatlakoztak. – A nap során nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is kellemesen elfáradt a csapat, olyan bőséges információkkal látta el őket Bozsik Anna. Az kiderült: ennek a tréningnek is megvan a maga speciális technikája, amelyet csak szakértőtől lehet megtanulni. A program a hasznossága mellett nagyon vidámra és játékos hangulatúra sikeredett – mondta el Takács Judit.