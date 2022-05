A kerékpárját tolta egy férfi szerdán Szombathelyen a Kossuth Lajos utcában, amikor valami miatt elesett, majd a helyszíni információink alapján elaludt a földön fekvő férfi úgy, hogy félig az úttestre lógott. A szemtanúk mentőt hívtak hozzá mivel meg is sérült, illetve a rendőrség is kiérkezett a helyszínre. A férfit a mentők fejsérülése miatt kórházba szállították, ahol várhatóan a kivizsgáláson az is kiderül, hogy egészségügyi ok vagy esetleg egyéb befolyásoltság miatt esett-e el a férfi és aludt el félig az úttesten.

Forrás: Horváth Balázs