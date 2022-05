A vád szerint késélezés ígéretével csaltak ki pénzt idős nőktől két és fél évvel ezelőtt. Az ügyben kedden délután tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Járásbíróságon. H. Gy. elsőrendű vádlottat a tököli börtönből, G. M. J. másodrendű vádlottat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról, az ügyészt pedig a Veszprémi Járási Ügyészségről kapcsolták a szombathelyi tárgyalóterembe.

Az ülést a vádirat ismertetésével kezdték, ezek szerint a vádlottak 2019 novemberében azzal az ürüggyel jelentek meg egy időskorú szombathelyi asszony lakásánál, hogy késélezést vállalnak. A nő át is adott a két férfinak tíz darab kést élezésre. A késeket a vádlottak magukkal vitték, majd néhány perc elteltével azzal adták vissza a késeket, hogy a munkát elvégezték, amiért 45 ezer forintot kértek, amit miután megkaptak, sietve távoztak.

Egy hónappal később a két férfi egy másik idős szombathelyi asszonyt keresett meg, ekkor a vádlottak két kést és egy ollót kaptak, melyeket néhány perc elteltével megint csak azzal adtak vissza, hogy az élezést elvégezték. A munkáért 7600 forintot kértek, azonban csak 7000 forintot kaptak. A csalók persze nem vitatkoztak, inkább ismét sietve távoztak. Az ügyész a többszörösen visszaeső elsőrendű vádlottra nyolc hónap börtönt és egy év közügyektől való eltiltást, míg a másodrendű vádlottra hetven nap elzárást kért, amennyiben a váddal egyezően mindent elismernek. H. Gy. elsőrendű vádlott – aki jelenleg is kétéves börtönbüntetését tölti egy másik ügy miatt – a vádakat nem ismerte el, szerinte ő nem hibázott semmiben, hiszen a munkát elvégezte.

G. M. J. másodrendű vádlott viszont tartotta magát korábbi vallomásához, bocsánatot kért, és jelezte azt is, hogy az okozott kárt visszafizeti, büntetésképpen pedig, mint kiderült, közérdekű munkát is szívesen végez, viszont elzárást nem szeretne. Elhangzott, az analfabéta férfinak komoly betegségei vannak, többek közt gyengeelméjűségben szenved, és sokszor vannak rohamai, amikor nem emlékszik semmire. Miután H. Gy. tagadta a vádakat, G. M. J. esetében pedig szükségessé vált egy újabb szakértői vizsgálat, június 14-én tárgyalást tartanak az ügyben, ahol a másodrendű vádlottat és az ügyészt továbbra is távmeghallgatás útján kapcsolják majd, az elsőrendű vádlott azonban ragaszkodott a személyes jelenléthez. A bíróság az egyik tévedésbe ejtett sértettet is meghallgatja majd, a másikat már nem tudja, ő ugyanis időközben elhunyt.