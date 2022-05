Nos, Király Gábor teljesítette a kérést, és a reggeli testnevelésórát ő tartotta. Az osztály egyébként meglehetősen sportos fiatalokból áll, sokan futballoznak, atletizálnak, kosaraznak vagy éppen küzdősportot űznek. Király Gábor többek között elmondta a gyerekeknek: a sport nemcsak fegyelemre, kitartásra nevel, hanem olyan közösséget is épít, amely egy életen át elkísér. Ezután a gyerekek kérdezhettek Királytól, majd eldönthették, hogy a tornaórán mit szeretnének sportolni.

A lányok a kosárlabdát, a fiúk a futballt választották. A meccsek párhuzamosan, két pályán zajlottak, a bíró szerepét pedig Király töltötte be, aki a fiúknak a meccs végén büntetőpárbajt is vezényelt. Végezetül rengeteg autogramot, autogramkártyát is kiosztott a kapus, csoportkép is készült, az iskolától pedig cserébe oklevelet kapott Király. Remek rendhagyó tornaóra volt.