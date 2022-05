Június 1-je a meteorológiai nyár kezdete, ehhez igazodnak a hőmérsékletek is. A hűvös hétvége után hétfőn is csak 15 Celsius-fok körüli értékeket mérhettünk. A hét második felében azonban emelkedik a hőmérséklet: pénteken megerősödik a délnyugati szél, és ekkor már 25, a hétvégén 28 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála – tájékoztatott Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. A pünkösdi hosszú hétvégén fülledt lesz a levegő, csapadékra pedig a hét minden napján számíthatunk elszórt záporok, zivatarok formájában. A szakértő szólt arról is, a napfényes órák száma átlagosan alakult májusban, a havi középhőmérséklet várhatóan két Celsius-fokkal lesz magasabb a szokásosnál. A múlt héten érkező szupercellák ellenére a csapadék mennyisége nem mindenhol éri el a sokévi átlagot a megyében, Szombathelyen például mindössze csak annak a fele esett.