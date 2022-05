A járvány miatt két évig nem tudták a hagyományos módon megrendezni a programot, és az idén is óvatosan terveztek a feladatok összeállításánál. A szokásos 14 helyett tíz állomás várta a gyerekeket: hét a vetélkedőkörön, három az ovisoknak a kisebb körön, árulta el a startnál Kóródi Blanka természetvédelmi tájegységvezető. Tumultus nem volt, adott időre érkeztek a csoportok. Fél 10-re a Felsővárosi óvodából az iskolába készülő nagycsoportosokat kísérték ki a rétre az óvó nénik. A Méhecske csapatnak Menezdorf János természetvédelmi munkatárs árnyképeket mutatott, azok alapján kellett kitalálniuk, milyen madarakat látnak.

Bogáti András bemutatja az év madarát, a zöld küllőt

Forrás: Szendi Péter

Utána három odút imitáló dobozba néztek be, hogy megtudják, milyen állatok költözhetnek az odúkba. Az egyikben egy kitömött nyuszt nézett velük farkasszemet, a másikban macskabagolytojások rejtőztek, a harmadikba erdei sikló költözött (gyurmából). 2022-ben a zöld küllő az év madara – a szajkó termetű madár bőrébe bújhattak a gyerekek a következő állomáson és fatörzsek körül szaladva vezették le a fölös energiájukat. Bogáti András egyesületi alelnök ért a nyelvükön: érzékletesen magyarázta, hogyan táplálkozik a madár hangyával és hangyatojással. Ma, a folytatásban családok, társaságok nevezhetnek a rajtnál. Kedvcsinálóként: kőszegi zeneiskolások zenélnek majd, az első állomáson akár a felnőttek is zöldküllő-jelmezbe öltözhetnek és szívószállal laminált „hangyákat” mozgathatnak. Esőkabátban is végigjárhatók az állomások, egyegy zápor talán nem ijeszt meg senkit – remélik a szervezők.