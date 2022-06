Mikszáth Kálmán regényéből ismerős a sűrűn lakott városokat éjszakánként járó bakter rigmusa, és a „vigyázzatok” jól illusztrálja az esetenként hatalmas károkat okozni tudó tűzvészek megelőzésének egyik módját. Ismerünk a történelemből rettenetesen nagy tűzvészeket (elég a jelentős könyvtárak pusztulására gondolni). A föl-fölröppenő „vörös kakas” a települések – a 19. század utolsó harmadában még zsúppal fedett – épületeit fokozottan fenyegette, de a tűzesetek, sajnálatos módon, minden megelőző intézkedés ellenére vissza-visszatérően előfordultak. Az ilyen katasztrófák esetén fokozta a bajt, hogy az elharapózó tűz oltására sem igazán hatékony eszközök, sem hozzáértő emberek nem voltak. Ezt felismerve a városokban és a falvakban önkéntesekből szerveztek tűzoltó-egyesületeket. Lassan száz éve lesz, hogy erre Daraboshegyen is sor került.

A folyamat a szomszéd községekben működő tűzoltóságok példájára 1924-ben kezdődött. A szervezést a község életének meghatározó egyénisége, Seifert Géza tanító fáradtságot nem ismerve irányította. Kulturális rendezvényeket, gyűjtéseket szervezett, és az agitáció eredményeként 1925. december 5-én a községházán huszonkét férfi jött össze, akik egységes akarattal kinyilvánították, hogy megalakítják a Daraboshegyi Önkéntes Tűzoltó-egyesületet, amelynek elnökévé Venekei Kálmánt választották.

Alapszabályukat a belügyminiszter 1926 májusában hagyta jóvá. Az első nagyobb bevetésre 1927. február 25-én került sor, amikor a korabeli krónikák szerint „este fél nyolc óra tájban kapott lángra Németh Mihály faluban álló, zsúppal fedett lakóháza”. Az esetről készült jegyzőkönyv szerint „a melléképületek is a tűz martalékává váltak, ahol egy szekér és iga kivételével minden elpusztult”. Daraboshegy központjában áll a falu ősi haranglábja, amelynek 1749-ben Martin Felt mester grazi műhelyében öntött kis harangját 1928-ban tűzriasztás miatt két esetben is félre kellett verni. Márciusban és augusztusban is a körmendi Batthyány-uradalom daraboshegyi erdőháza gyulladt ki, de nagyobb kár, hála az önkéntes tűzoltók gyors közbeavatkozásának, egyik alkalommal sem keletkezett.