Vasárnap este telt ház és várakozással teli, remek hangulat fogadta a zenészeket, akik emblematikus, ismert számokkal készültek: elhangzott az I’ve got you under my skin, a Halleleujah, I love her so, a Superman film főcímdala és Phil Collins Against all odds című dala is – legnagyobb részben újak a repertoárjukon.

Az Isis Big Band az idén is hívott vendégelőadókat: a tavalyi olasz Voice Senior döntőse, Romeo Dell’ Amico; Vas István Andor zongorista és Hotzi Péter klarinétművész jelenléte, játéka, humora – nem utolsósorban Pintér Róbert zenekarvezető számok közötti átkötései – tovább fűszerezték az estét. A zenészeknek bőven volt alkalmuk szólótudásukat is megmutatni a Bartók Teremben. És ahogy Novák Edina, a koncertek állandó műsorvezetője megfogalmazta: a különböző stílusok remekül szóltak a swing nyelvén. Szűnni nem akaró tapssal, háromszori ráadást kérve, nehezen engedte el a közönség a zenészeket, akiket legközelebb pénteken este az MMIK előtti téren, utána június 25-én a szombathelyi szentivánéji nagykoncerten láthat a közönség.