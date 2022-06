Egyik korábbi évben sem kérték annyian, hogy rendőrökkel találkozzanak, mint idén. Ezúttal egy egész osztálynyi gyermek találkozhatott nem csupán közlekedési, de kutyás és lovas rendőrökkel is. A szerkesztőségünket elárasztó levelekben idén is kértek találkozót mozdonyvezetővel, kutyaoktatóval és vadásszal – gyermeknap alkalmából megjelent összeállításunkban számoltunk be minderről olvasóink számára.

Egy kicsit ugyan késve, de teljesült egy szombathelyi testvérpár, a hatéves Hegedüs Dávid és a három és fél éves Hegedüs Hanna gyermeknapi kívánsága. A múlt héten a Rába magas vízállása miatt a gyerekek nem szállhattak vízre, de mostanra már minden adott volt egy rövidebb vízitúrához. A kívánságot a Bereki Bárkás Egylet Egyesület senior elnöke, Varga Gábor István teljesítette.

A vízitúrán a gyerekek édesanyja, Lajos Petra is részt vett, aki körmendi származású, így nem volt számára ismeretlen a rábai környezet.