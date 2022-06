Csepreg Bükkel közösen pályázott turisztikai fejlesztésre költhető forrásra, aminek része volt a települést, annak életét, lakóit bemutató szimbolikus műalkotás köztéri elhelyezése. Erre kért ötleteket és ajánlatokat több helyről a város vezetése – tudtuk meg Horváth Zoltán polgármestertől. A beérkezett javaslatokból Pócza Antal társadalmi munkában megtervezte a Mesterségek kupolája címet viselő, kovácsoltvas elemekkel díszített acélkompozíciót. – Mivel Csepregen hagyományosan erős a civil közösség, amire büszkék is vagyunk, úgy gondoltuk, hogy ezek szimbólumait jelenítjük meg és mutatjuk be a főterünkre látogatóknak. Ös - szesen huszonnégy acél vágókép került a kupola alá, mind egy-egy közösséget, mesterséget, szervezetet vagy tevékenységet ábrázol. Jó egy olyan város polgármesterének lenni, ahol olyan vállalkozók vannak, mint Pócza Antal és Übelher Gyula, akik a köz és a város javára hajlandók önzetlenül áldozni – fogalmazott Horváth Zoltán, hozzátéve: a grafikai munkákat, a kovácsoltvas elemek elkészítését és az alkotás összeállítását is helyi szakemberek, cégek végezték el.

Mivel a tervezés és a kivitelezés közötti időben az acélárak két-háromszorosára nőttek, az eredetileg tervezett pályázati költségvetési keret végül még az alapanyagok árát sem fedezte. Ezért a tervezés és a kivitelezés költségeit a munkában részt vevők teljes egészében térítésmentesen, jó lokálpatriótaként ingyen készítették. A városvezetés már a tervezési fázisban is lelkesen támogatta az alkotás létrejöttét, pártolva annak egyediségét. Horváth Zoltán polgármester úgy tájékoztatott, hogy a csepregiek örömmel és tetszéssel fogadták a főtéren felállított alkotást, mivel szeretik a lakóhelyüket, ragaszkodnak hagyományaikhoz, tisztelik az itt élő mesterembereket, civil szervezeteket, amiken keresztül kötődnek a városhoz. Az öt évvel ezelőtt a körforgalomba készített nagyméretű zászlótartóra és annak történelmi lobogójára is büszkék, időközben más települések lakói is „elvitték” az ötletet. Az új köztéri műalkotás létrehozásában szerepet vállaló Pócza Antal pedig bizakodását fejezte ki, hogy a most elkészített Mesterségek kupolája is egy olyan egyedi, sajátos „csepregi” látványosság lehet, amit a helyi lakosság magáénak érez, az oda látogató vendégek szívesen emlékeznek majd rá, mint érdekes látnivalóra.