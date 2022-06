Pünkösdvasárnap délelőtt és délután is tartottak bérmálást a szombathelyi székesegyházban. Dr. Székely János megyés püspök az ünnepi szentmise kezdetén így köszöntötte a megjelenteket: – Jézus azt mondta, az ajtódban állok és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, annak házába bemegyek, vele vacsorázok, és ő velem. A ti életetek kapuján is ott kopogtat most az Isten, szeretne belépni, de csak akkor tud, ha az ajtót szélesre kitárjátok, nemcsak a mai napon, hanem életre szólóan. Isten szeretne megajándékozni tiszta tekintettel, szép házassággal, egyenes életúttal. A Szentlélek ajándéka, hogy képesek leszünk az önzetlen szeretetre, ez a legfontosabb – mondta a főpásztor.

Az ifjú hívek éveken át részesültek hitoktatásban, most előkészültek, felkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik – hangzott el a szentmisén, majd Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke szólt a jelenlévőkhöz, a bérmálkozó fiatalokhoz. – Pünkösd az egyház születésnapja, és mi most mind ezt ünnepeljük – mondta, majd egy születésnapi tortához hasonlította a híveket. – A tortában mindenki egyegy szelet, a bérmálkozó, a bérmaszülő, a szülő és minden rokon. A szeletek – vagyis mi – együttesen határozzuk meg a torta ízét, ami van úgy, hogy savanykás, mert szomorú dolgok, tragédiák történnek, ezt egyikünk sem ússza meg. De hallottuk az evangéliumban, hogy Jézus azt mondja, én küldök nektek vigasztalót. Tehát bármilyen szomorúság történik velünk, bármennyire is könnyezünk, Jézus vigasztalót küld, s ezt el kell fogadnunk, mert ez egy ajándék – fogalmazott a segédpüspök, majd kitért arra is, hogy a szeretet és a béke az, amire mindannyiunknak nagy szüksége van.