A művelődési ház parkjában a Répcelakért Közhasznú Egyesület ültette el 2019-ben a születések fáját az akkori Újszülöttek napján. A fánál eddig egy kopjafa állt, rajta a 2018– 2019–2020-ban született gyerekek névsorával. Mostanra elkészült még egy, ezen az első tábla a 2021-ben született gyerekek névsora lesz. Az egybegyűlteket Enginé Kozonits Mária Gyöngyi, a Répcelakért egyesület elnökségének tagja, a rendezvény fő szervezője köszöntötte. Ünnepi köszöntőt mondott Kovács-Őri Regina védőnő.

Ezt követően születési sorrendben szólították ki a kis ünnepelteket: Szakács Flórát, Szalay Teréziát, Biró Zoét, Pungor Petra Annát, Urbán Emmát, Horváth Mira Viktóriát, Lankovits Marcellt, Kovács Gergőt, Hollósy Bencét, Dulicz Marcellt, Kiss Richárdot, Boros Botondot, Kovács Diánát, Varga Mira Biankát, Varga Palkót, Vörös Lucát, Nagyobb Dávidot és Széles Reginát. Ahogyan minden évben, úgy idén is minden gyerkőc kapott egy fából készült levelet annak szimbólumaként, hogy most már ő is egy levél a répcelaki születések fáján. A gyermekek nevét tartalmazó táblát Széles Gábor mint a 2021-es esztendő legkésőbb született kisgyermekének édesapja helyezte el a kopjafán.