Az ötvenfős óvoda csordulásig megtelt – jelenleg hatvan fővel üzemel a kétcsoportos intézmény – tudtuk meg Beni Ferenc polgármestertől. Hozzátette: - Két éve a rumi, rábatöttösi és zsennyei gyerekek megtöltik az óvodát, más településekről már nem tudják fogadni a kicsiket. Felmerült az óvodabővítés lehetősége is, ám attól tartunk, hogy hosszú távon nem tudná az önkormányzat a háromcsoportos óvodát működtetni. Helyette minibölcsőde építésére pályáztunk két évvel ezelőtt, arra nyertünk 110 millió forintot. Az épület kivitelezése 80 százalékos készültségben áll, a nyolcfős intézmény 2023. január 1-jével nyitja meg kapuit – tájékoztatott Beni Ferenc.

Magyar falu programból ötmillió forintot nyert az önkormányzat játszótérfejlesztésre. Ennek során a művelődési ház mellől a régi játszóeszközöket felújítva átvitték a sportpálya mellé, a régiek helyére pedig új elemeket vásároltak.

- A beszerzéssel megháromszorozódott a művelődési ház melletti játszóeszközök száma. Erre nagyon nagy szükség volt, az édesanyák – akik a helyi baba-mama klubban is összejárnak – szorgalmazták a bővítést. Az új elemek kiválasztásánál az ő véleményüket is figyelembe vettük – erről is beszélt Beni Ferenc. A játszótéren az építési munkálatok befejeződtek, a játékok minősítésére várnak, ha ez megtörténik, akkor azokat használatba vehetik a gyerekek. Az ünnepélyes átadót a szeptemberi falunapon tervezik.

- Kellemes gondokkal küzd a rumi önkormányzat, hiszen az óvoda szolgáltatásait egyre többen igénylik, ez is indokolta a minibölcsőde létrehozását. De a játszótérfejlesztés és a telekkialakítás is mind-mind olyan beruházás, ami a családalapítást tovább ösztönzi, illetve annak feltételrendszerét teremti meg Rumban – nyilatkozta lapunknak V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője.

S valóban, 2014-hez képest 100-zal emelkedett a település lakosságszáma, ami köszönhető a falusi csok bevezetésének is. A fejlődést jól mutatja, hogy a Kossuth és a Petőfi utcák végén új utcát is nyitottak – ez lett a Békássy Ferenc utca –, ahol tíz közművesített telek kialakítását kezdte meg az önkormányzat. Örömteli, hogy közülük már hármat értékesítettek. Ehhez is kaptak a Magyar falu programból támogatást, 15 millió forintot.

Beni Ferenc a további tervek kapcsán beszélt arról is: miután Rum a szombathelyi, a vasvári és a sárvári járás határán fekszik, borzasztóan magas a településen az átmenő forgalom. A körforgalomnál több tucat kerékpárt helyeznek el azok, akik itt szállnak fel a buszra, számukra fedett kerékpártárolót szeretnének kialakítani. Emellett most önerőből újítják fel a ravatalozót és a mellette lévő haranglábat.