A hangszer ünnepélyes átadásán jelen volt V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője, aki így köszöntötte a helybelieket:

– Nagyon fontosnak és szimbolikusnak is érzem ezt az ünnepséget, hiszen ezúttal egy különleges hangszer beszerzése történt meg, ami valljuk be, a pályázatokon nem általános. Ez a hangszervásárlás is jelzi, hogy tág teret kell nyitni az igényeknek a pályázatok kiírásánál. Abból a szempontól is rendhagyó ez az esemény, hogy a településen egy egyesület is bontogatja a szárnyait – mondta az országgyűlési képviselő, utalva a tavaly alapított Vasszentmihályért Egyesület tevékenységére. A miniszterelnöki biztos arra is kitért, hogy a kistelepüléseken sok mindenre szükség van, fontosak a fejlesztések, de teljessé akkor válhat egy falu, ha sokrétűen lehet építkezni és több területen lehet a kormányhoz fordulni támogatásért.

– Az első minden településen a közösség, legyen szó kulturális vagy sportegyesületről, ez határozza meg ugyanis azt a viszonyt, amely a lakóhelyünkhöz köt bennünket – tette hozzá V. Németh Zsolt. Császár Istvántól, a település polgármesterétől megtudtuk, hogy az újonnan vásárolt digitális zongora a vasszentmihályi templomba kerül.