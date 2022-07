„Zöldforgó, világban bolyongó, csak terád vár már a Föld bolygó. Nincs más, ami fenntart: zöldforgás. Kispajtás ez az új észjárás.” – énekelte az evangélikus középiskola dísztermébe költöztetett koncerten a lelkes kis zöld földlakóknak és nem kevésbé lelkes szüleiknek az Alma együttes. A zenekari tagok környezetvédelem iránti elkötelezettsége ismert: több dalukkal, például a ZöldForgóval is a gyerekek nyelvén hívják fel a figyelmet a túlfogyasztás, az energiapazarlás veszélyeire, a személyes felelősségvállalás fontosságára. Buda Gábor és zenésztársai az ITM támogatásával létrejött környezetvédelmi roadshow-nak is állandó résztvevői voltak. Kőszegre is zöldműsorral készültek: elhangzott a Kukás pupa, a méz és a méhek népszerűsítésére írt Itt a méz és a vizek tisztaságát hangsúlyozó Úszik a „kaka” is, amit szigorúan csak a gyerekek felügyeletével hallgathattak a szülők… Persze a klasszikus Alma-dalok is megszólaltak: a Nád a házam teteje, a Bogyó és Babóca főcímdala és a ma van a szülinapom – velük táncolt, mozgott nevetett a közönség.

Koncertjük előtt az egyesület "Alkoss és hass, de ne gyarapítsd! Zöldművészet – Zöldhumor" alkotói pályázatára eddig beérkezett animációkat, videóklipeket tervezte levetíteni – ezt már az eső megtorpedózta. (Fontos, hogy július 31-ig várják még a vizuális, audiovizuális és szöveges munkákat az alkotók bemutatkozásával együtt.)

A natúrpark kültéri kiállítása a piknik idejére a főtérről a Hétforráshoz költözött. A Puregreen Tisztazöld projekt részeként készült kétnyelvű installáció körbejárja a hulladékok lebomlásának, az élelmiszerek szavatossági idejének kérdését, erősíti a „javíttasd meg és használd újra!” szemléletet és bemutatja a körforgásos gazdálkodást. A natúrpark munkatársai zöld beszélgetésekre és Tisztazöld-totóra hívták volna a látogatókat – akkorra már a vihar elől menekültek le az emberek.

Még korábban – kezdésként – Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara muzsikált: polkákat, indulókat szólaltattak meg, dacolva a bizonytalan időjárással.

Gyere gyalog, bicajjal vagy busszal! – így hirdették meg a szervezők a kora délutántól estig tartó programot, és volt, aki élt is a lehetőséggel. A fúvószenekar jó néhány tagja például két keréken tette meg a Hétforrásig vezető utat. A Várparkolóból induló buszokra is többen váltottak jegyet, ugyanonnan vezetett túra is indult a 4,5 kilométeres távra 11-kor és vissza a Hétforrástól 18 órakor.

Az aszfalton tapasztalthoz képest jóval mérsékeltebb hőségben bodzaszörppel, vargabélessel és hétféle összetevőből készült Hétforrás-levessel fogadták a vendégeket. A vendéglátók csakis tartós használatú tányérban és üvegpohárban kínálták az enni- és innivalót. A natúrpark önkéntesei kaució ellenében adták az étkezéshez szükséges tányért, evőeszközt, poharat. Horváthné Korom Zita projektmenedzser, szervező elmondta, céljuk volt azt is bemutatni, hogyan lehet egy hagyományos rendezvényt – ez esetben a szabadban eltöltött időről, a jó ételekről és a muzsikáról szóló Hétforrás-pikniket – hulladékmentessé alakítani, környezettudatosan megszervezni. Az egyesület ötszáz ember ellátására való eszközt – köztük edényeket, evőeszközöket, poharakat – szerzett be a projektben, ezeket, ha van rá igény, kölcsönadják.