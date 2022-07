A Szentjakabi Ifjúsági és Szabadidős Egyesület által szervezett őrült futam már a hatodik lesz a sorban. Az első alkalommal még nem Vadása Derbinek, hanem Láda Derbinek hívták a programot, amelyre nemcsak a helybeliek készítenek extrém járművek, hanem a környékből is jönnek, legalább ötven kilométeres távolságból. Ez már hagyomány.

- A rendezvényünk benzingőzmentes, helyette rengeteg kreatív járgány mutatkozik be évről évre. Volt olyan esztendő, amikor fürdőkádból, kondigépből és fémhordókból is készült jármű, a lehetőségek tárháza végtelen, a képzeletnek semmi nem szab határt - tudtuk meg Kropf Boglárkától, a szervező egyesület alelnökétől, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt években elkészítették Noé bárkáját és a kőkorszaki Flintstones család autóját, tavaly pedig egy tank volt az egyik befutó.