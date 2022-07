Tele a vasi határ aratógépekkel, traktorokkal, szorgos emberekkel: mindenki szeretné mihamarabb a magtárban, a pajtában, vagy éppen a nagykereskedőnél tudni a földön álló gabonáját. A sajtoskáli Moór Adrián családi-őstermelő repcéjét már learatták. Az elmúlt hétvégén pedig a búza került sorra.

- Az aratás a gazdának mindig ünnep, hiszen egy egész éves munka eredménye szó szerint is beérik. Kiderül, mennyire volt kegyes hozzánk az időjárás, mennyire voltunk szorgosak – mondja Moór Adrián. – Ahogy eddig tapasztaltam, nálunk, a nyugati hatérszélen a minőséggel és a mennyiséggel nem lesz gond. Az alföldi tájjal ellentétben itt évközben is volt viszonylag megfelelő mennyiségű csapadék. A nyár eleji eső pedig még jót is tett a gabonának.

Ahogy beszélgetünk, a kombájnos, Németh Szilárd már meg is tett egy fordulót. A gép tartálya megtelt, a traktor pótkocsijába szép, egészséges búzaszemek kerülnek. A gazda szeme örömmel nézi ezt.