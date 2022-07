Varga Gyula, Molnaszecsőd polgármestere elmondta, hogy korábban nem tudtak pályázni az óvoda felújítására, bármennyire is szerettek volna, hiszen az ingatlan nem volt az önkormányzat tulajdona. Most a Magyar falu programból jutottak jelentős, mintegy 55 millió forintos támogatáshoz, ennek egy részéből megvették az óvodát, amely ez idáig a református egyházé volt. A pályázati forrás másik részéből a tető felújítását tervezzük – vázolta az elképzeléseket a polgármester, majd hozzátette azt is, hogy V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos közbenjárását ezúton is köszöni a település.

Az óvodaépület további fejlesztését is szeretnék megvalósítani a közeljövőben, hogy a gyerekek minél komfortosabb körülmények között tölthessék óvodás éveiket. Ehhez megyei TOP pluszos pályázati támogatást vennének igénybe. Erre a forrásra Körmend várossal közösen, a mikrotérségi intézményfenntartó társulás keretében pályáztak. Döntés még nem volt, pozitív elbírálás esetén az óvoda külső szigetelését és teljes belső felújítását oldanák meg. A molnaszecsődi óvoda a körmendi székhelyű dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda tagintézményeként működik. A helyi gyerekek mellett a szomszédos Magyarszecsődről és a hegyháti kistelepülésekről járnak ide, összesen huszonhatan. Az egycsoportos intézményben két óvodapedagógus végzi a szakmai munkát, mellettük egy dajka és egy segítő is dolgozik az óvodában.

– A falu járdájára is kaptunk belügyminisztériumi pályázati forrást, ennek kivitelezése folyamatban van, de alapanyaghiány miatt csúszik a befejezés. Ez 85 százalékos pályázati intenzitás mellett 17 milliós támogatást jelentett, az önkormányzat hárommillió forintos önerővel szállt be a fejlesztésbe – mondta zárszóként Varga Gyula.