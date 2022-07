Mint arról a vaol.hu-n is beszámoltunk: egy érdekes poszt jelent meg a Futballárium Barcelona étterem közösségi oldalán. A fotón az volt látható, hogy Károly angol herceg sört csapol. Felvegyük? – tették fel a kérdést.

Lapunk azonban megtudta: Károly herceg nem járt az étteremben.

- Régi barátommal találkoztam a minap, és fogadást kötöttünk, hogy kikerül-e egy ilyen poszt az oldalunkra – mondta a Vas Népének Büki Péter, az étterem szombathelyi vezetője. – Mivel régóta nagy tisztelője és kedvelője vagyok az angol királyi családnak, így esett a választás Károly hercegre. A hitelesség kedvéért egy humoros szöveget is hozzátettünk.

Büki Péter hozzátette: amikor náluk megfordul egy híresség, akkor mindig közös fotót készítenek vele, és azt osztják meg a világhálón.

- Most jöttünk vissza az egy hónapos szabadságunkról, de nem panaszkodunk, az étteremben kezd visszaállni a régi rend – folytatta Büki Péter. – Naponta négy-öt magyar asztalfoglalásunk van. Azt is látjuk, hogy a Barcelona szisztematikusan építkezik, azaz sorra érkeznek meg a játékosok. Lewandowski már itt is van. Számos lengyel szurkoló kíváncsi rá, akik közül többen betértek hozzánk. A lengyel focistát az előző csapatában, a Bayern Münchennél is megszerették. Nem is hittük volna, de sokan Németországból is eljöttek Barcelonába, hogy megnézzék a kedvencüket.