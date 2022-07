Egyre szélesebb körű az a civil összefogás, amit dr. Szendrő-Németh Tamás indított azért, hogy szebb, élhetőbb legyen Szombathelyen a Derkovits lakótelep központja is. A blogger kezdeményezéséhez más civilek is csatlakoztak: a napokban összeszedték a Domus központi részében az eldobott hulladékot.

- Hét zsák szemetet szedtünk össze, közte rengeteg boros és feles üveget, elszáradt ágakat, aljnövényzetet gyűjtöttünk – erről Gergácz Péter, az áruházban működő fitneszterem vezetője beszélt, aki munkatársaival együtt vett részt a civil akcióban. Majd szólt arról is, terveik szerint októberben fákat ültetnek a területen.

- Két nap alatt akadt „vevő” a hat fára, és a plusz támogatóknak köszönhetően további növényekkel, virágokkal tehetjük majd szebbé ezt a részt – tudtuk meg Gergácz Pétertől. - A kezdeményezésről szóló bejegyzés rendkívül népszerű lett a közösségi oldalunkon is, rengetegen gratuláltak. Többen írtak arról kommentben, hogy ez harminc éve így van, de senki nem foglalkozott vele, végre most történik valami.

A Derkovits központjában naponta több ezren fordulnak meg, mert ügyeiket intézik, bevásárolnak vagy éppen kikapcsolódnak. Érthető, hogy sokan örömmel fogadják a pozitív irányú változást.

Forrás: © Unger Tamás

- Szeretnénk, ha az egészséges környezet, a sportolási lehetőségek és a jó levegő itt is adott lenne. Most az áruház központi területét tettük rendbe, és a terveink szerint októberben elültetjük azokat a fákat is, amit az Örökzöld kertészet felajánlásának köszönhetően kapunk – tudtuk meg dr. Szendrő-Németh Tamástól.

- A bejelentésem nyomán dr. Károlyi Ákos jegyző intézkedett az itteni zöld sziget helyreállításáról is. Hamarosan befejezik a térkövezést a császárfa körül, majd utána a Szompark Kft. munkatársai rendezik azt a részt – mondta el még a civil blogger. - Egy másik zöld területen pedig szintén látható már a változás, a parkfenntartók ott is visszanyírták a növényzetet.