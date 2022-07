A büki Hauer Róbertnek és társának, Pethő Miklósnak igazán sűrűek most a napjai. Megállás nélkül fogadják a megrendeléseket, és ahogy az erejük és a feldolgozókapacitásuk engedi, folyamatosan szállítják ki a tűzifát. – Éppen fuvarban vagyok, de pár percre félreállok – mondja Hauer Róbert, akit telefonon értünk el.

– A korábbi években azt tapasztaltuk, hogy a nyári hónapokban is erőteljes volt a megrendelői igény, hiszen sokan már ekkor elkezdték a téli felkészülést. Idén azonban egyik napról a másikra megváltozott a helyzet. Ahogy jöttek a hírek a gázellátással, valamint az áram és a gáz árának bizonytalanságával kapcsolatban, úgy nőtt meg hirtelen az igény. Az általunk forgalmazott fa egy részét saját magunk termeljük ki, de jelentős mennyiséget vásárolunk az erdészetektől. A telephelyen magunk dolgozzuk fel, hasítjuk, aprítjuk. A várakozási idő még így is több hét. A kapacitásunk most ennyit enged. Mint megtudtuk, az állami erdészetek (a magánkereskedőkkel szemben) a tűzifa árát mostanában nem emelték, azonban az energiahordozók árának változásával az előállítási költségek nőttek.

Hauer Róbert: a telephelyen magunk dolgozzuk fel a fát

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. mint a Vas megyei állami erdők kezelője – folyamatosan fogadja a lakossági tűzifa-megrendeléseket, és a kiszállítási határidők csökkentése érdekében a meglévőkön felül további szállítókapacitásokat is igénybe vesz. Az biztos – és ez a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közösségi oldalán is olvasható –, hogy első helyen a lakosság kiszolgálása áll. Az év minden szakában biztosított a tűzifaellátás. Már csak amiatt is, mert az állami erdőgazdaságok minden készletüket felszabadították, és folyamatos az értékesítés.

– Az elmúlt egy hét alatt akkora volt a forgalmunk, mint tavaly júliusban egy teljes hónap alatt – érzékeltette a növekedés mértékét Hodics Gergely, az egyik szombathelyi cég vezetője. – Naponta akár negyven érdeklődő telefont is kapunk, de nekik is csak azt tudom mondani, korlátozottan áll rendelkezésre a fa. És a többi telephelyen is ugyanez a helyzet. A fakereskedők a tűzifa jelentős részét állami erdészetektől vásárolják. Az adásvételi szerződésekben éves keretmennyiség szerepel, ennek teljesítése időarányosan történik. A kereskedők egyelőre bírják a rohamot. Sokszor azonban a megrendelt mennyiség töredékét tudják teljesíteni, azért, hogy mindenkinek jusson valamennyi fa. A helyzeten az hozhat pozitív változást, hogy szeptembertől indul az őszi-téli fakitermelési szezon. Igaz, a vizes, nyers fával nem lehet fűteni, de már az is sokat segít, hogy azok, akiknek van elég hely a kertben, az udvaron, tavaszig eltárolhatják a tüzelőnek valót. A költségek miatt a magánkereskedők kénytelenek voltak árat emelni.

A szállításhoz használt teherautókhoz az üzemanyag piaci árát kell megfizetni, és a telephelyeken használt áram sem olcsó. Az árak – fafajtól függően – köbméterenként bruttó 26–33 ezer forint között mozognak, ehhez még hozzájön a fuvarköltség. A drágulás köbméterenként az ötezer forintot is elérheti.