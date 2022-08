Az átadó ünnepség kezdetén Horváth Zsoltné, Daraboshegy polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kemencés pajta új közösségi színteret jelent, ahol családi és önkormányzati rendezvények is tarthatók. A polgármester arra is kitért, hogy a falu egységes arculatának kialakításához motívumos házszám-táblákat is készíttettek, amelyeken Vas megyei minták és a daraboshegyi értéktár szimbólumának tekinthető, fazsindelyes harangláb képe is felfedezhető.

- Szeretném megköszönni V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Kevy Albert bizottsági elnök támogató hozzáállását. A minőségi kivitelezői munkáért Pass Imrének és Lakics Jánosnak, a pályázat jogi felügyeletéért pedig Némethné Bokor Renáta jegyzői feladatokkal megbízott aljegyzőnek jár a köszönet - tette hozzá Horváth Zsoltné.