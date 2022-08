Ennyi sikeres pályázatunk egyszerre még nem volt mostanában. Nagyon örülünk, hogy ilyen pici településre is jut a fejlesztési összegekből – fogalmazott Horváth Ildikó polgármester. Sorolta: az egykori iskolaépület felújítására és átalakítására a 2021-es Magyar Falu Programban 25 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, ez azonban a külső felújításra sem lett elég, így az önkormányzat 6,6 millió forint önerőt vállalt hozzá. A belső felújításra, átalakításra idén pályáztak és nyertek több mint 15 millió forintot. Az épületben a régi idők tárgyainak gyűjteménye kap majd helyet és egy közösségi teret, alkotóműhelyt is kialakítanak. Javában zajlik a temetőfejlesztés is: mintegy 3,2 millió forintot nyert az önkormányzat a 35 férőhelyes urnafal kialakítására, a mögötte található hat méter hosszú kerítés felújítására, illetve az előtte lévő járda térkövezésére. Ehhez a fejlesztéshez szintén vállalt az önkormányzat 1,2 millió Ft önerőt.

Ősszel kezdődik a járdafelújítás az Arany János utcában: a Belügyminisztérium több mint 11 millió forinttal támogatja a felújítást, ehhez az önkormányzat további 1,9 millió forintot tett hozzá. Horváth Ildikó szólt arról is, júliusban újult meg a Csepreg-Lócs összekötő út a Magyar Közút kivitelezésében. Ez a megye egyik legrosszabb szakasza volt ez, mostanra mart aszfaltos borítást kapott. Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője szombaton a falunap alkalmából látogatott a településre, egyúttal áttekintették a folyamatban lévő beruházásokat is. Kiemelte: a kormány támogatásának köszönhetően számos területen léphetett előre Lócs az elmúlt években. Több helyen jelenleg is folynak a munkálatok, a Lócsról Csepregre vezető utat pedig hamarosan hivatalosan is átadják.