– A legegyszerűbb, legolcsóbb univerzális ruhafestéket vegyük, amely alig több, mint kétszáz forintba kerül, és a tasakján az olvasható, hogy 10-15 dekagramm pamut, selyem, vászon vagy kelme festésére elég, és fa pácolására is alkalmas. Bármelyik drogériában, kézművesboltban kapható, sokféle színben elérhető és nagyon fog. A ruhafesték veszélyes összetevőket nem tartalmaz, a minőségét korlátlan ideig megőrzi. Persze a drágább változat is megteszi, de az sem tud többet – mondja Teodóra.

És sorolja tovább a hozzávalókat: szükségünk lesz egy minta nélküli, egyszerű fehér vagy világos színű pólóra. A fehér azért szerencsés, mert jobban látszanak rajta az erős, intenzív színek. Befőttesgumit, flakonokat is szerezzünk be. Ha van otthon kiürült mustárostubus vagy samponosflakon, az is tökéletes. Kell még egy műanyag lavór – a fő művelet, a festés után azt töltjük meg ecetes vízzel, és abba mártjuk bele a megfestett ruhát.

– Ha tudunk, menjünk ki a szabadba, és húzzunk gumikesztyűt, hogy ne legyünk festékesek. Terítsük ki a pólót egy asztallapra, tegyünk alá több réteg újságpapírt, egy villa segítségével tekerjük fel a pólót, és befőttesgumival vagy spárgával kössük át szorosan. Köveket is csavarhatunk a pólóba, vagy harmonikaszerűen is feltekerhetjük, úgy is lehet mintázni. Utána válasszuk ki, hogy milyen színekkel szeretnénk dolgozni. Egy festék körülbelül másfél liter vízhez elég, így tartalékolhatunk belőle egy következő alkalomra is.

A hozzávalók: ruhafesték, póló, műanyag tubusok, befőttesgumi

Forrás: Cseh Gábor

A langyos vízben oldott festékeket adagoljuk ki a tubusokba, és azokból csöpögtessünk, folyassunk rá bátran a textilre. A gumikkal barázdált kis területeken felváltva alkalmazhatjuk a színeket. Van, aki nedvesen használja a pólókat, én szárazon szoktam, mert a végeredmény ugyanaz lesz, és a gyerekek általában türelmetlenek, mielőbb látni szeretnék, hogy mit készítettek. Miután ráfolyattuk a festékeket a pólóra, egy-két percig hagyjuk hatni, utána mártsuk, nyomkodjuk ecetes vízbe a textilt, úgy megtartja a színét. Egy-két liternyi hideg vízhez néhány evőkanál tízszázalékos ecet elég. Még feltekerve szárítsuk meg a pólót a napon. Amikor már nem csöpög, vágjuk le róla a gumikat, és előkerül a különleges mintázat.

Mindig izgalmas, hogy milyen rajzolatot kapunk. Készíthetünk családi vagy „örök barát” pólót, variálva a színeket. Ecsettel akár tetszőleges feliratot is festhetünk rá. Egy másik technika: ha egy szivacsot különböző formákra felvagdosunk, azokat nyomdaként használhatjuk a pólón. Nem kell nagyon rányomni, elég csak hozzáérinteni, mert hamar szétterül a festék az anyagon.

Tanácsként még megfogalmazza Teodóra: pamutpólót válasszunk, ne műszálast. Akár a gyermek testnevelésórán használt, már kinőtt felsője is megteszi. A színeket bátran válogassuk össze, a fehéren az élénk, akár rikító színek kombinációja nagyon jól mutat: a farmerkékhez például tökéletes a ciklámen, a sárga vagy a narancssárga. Később a mosáshoz lehet színfogót használni, de tapasztalata szerint 30 Celsius-fokon mosva nem eresztik a színüket a festett ruhák. Vászontáskát, lenvásznat, neszesszert is batikolhatunk, akár az újrahasznosítás jegyében.