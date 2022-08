Kondora Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte: ritka az olyan esemény, amelyet az elmúlt húsz esztendő alatt minden évben megtartottak. A horvát nap ilyen, hiszen a koronavírus ideje alatt is összegyűltek. Ez is mutatja, milyen szívósak a horvátok. (E kijelentést a közönség tapssal jutalmazta).

- Akármerre is jártam a térségben, mindig azt tapasztaltam, hogy a legjókedvűbb és legvidámabb nemzetiség a horvát. A ma este is bizonyítja mindezt – tette hozzá Kondora Bálint, aki egyúttal Majthényi Lászlónak, a Vas megyei közgyűlés elnökének üdvözletét is tolmácsolta.

A megyénk településeiről érkezett kórusok dalaikkal, zenéjükkel ízelítőt adtak a népi kultúrájukból. A szomszéd megyei, undi Veseli Gradišćanci egyesület tagjai pedig horvát táncokkal színesítették a műsort.