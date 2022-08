Arról már Berghoffer Gábor, Kemenesmagasi alpolgármestere beszél: a baj láttán az önkormányzat azonnal segítő kezet nyújtott. – Elsődlegesen az volt a cél, hogy tudjanak hol aludni a tragédia estéjén. Akkor a házasságkötő teremben alakítottunk ki számukra helyet, ahol mosakodási lehetőség volt, de itt konyha és fürdőszoba nincs. Próbáltunk helyben keresni szálláslehetőséget, az egyik vendégházzal vettük fel a kapcsolatot. Augusztus közepétől szeptember közepéig van szabad kapacitásuk, önkormányzati támogatással itt elhelyezhető a család. Emellett az önkormányzati konyhán is nyújtanak számukra ingyenes étkezést, ezt is megoldottuk. Helyi összefogásból pedig a házasságkötő teremben a hűtőszekrényt feltöltöttük étellel, gyümölccsel – mondja el Berghoffer Gábor. József hálás a sok segítségért, a falu összefogásáért. Ezért is döntött úgy: bár most pár hétre ő is visszatér Püspökladányba, a család jövőjét Kemenesmagasiban képzeli.