Illés István az előadás előtt elmondta: az Országos Rendőr-főkapitányság hosszú évekkel ezelőtt felfigyelt arra, hogy sok bűnöző az idősebb generációt célozza meg, lévén, hogy hiszékenyebbek, gyengébbek, könnyebben támadhatóak. Az idősek áldozattá válásának megelőzésére több fronton is indítottak programokat. Az ezredes előadása humoros, zenés elemekkel dolgozik, viszont mindig visszatér az alapgondolathoz miszerint mindenkinek saját magára kell vigyáznia a leginkább.

Forrás: Szendi Péter

Az előadásban elhangzott sok olyan átverési forma, amelyről nem is gondolná az ember, hogy ő maga is könnyedén az áldozatává válhat. Szóba került még sok olyan megelőzési tanács, illetve elővigyázatossági tipp, amelyek a szépkorúakat becsapni célzó bűnözők kiszűrésére, azok megfékezésére könnyedén alkalmazhatóak. Az előadó többször kiemelte, hogy mindig legyen bennünk egy egészséges gyanakvás az ismeretlenekkel szemben, és hogy mindig figyeljünk arra, hogy ne engedjünk senkit se túl közel a személyes terünkhöz. Szó volt a balesetmegelőzésről is, hiszen ahogyan az előadó elmondta, idősebb korban még jobban oda kell figyelniük az embereknek a környezetükre, és még inkább elővigyázatosnak kell lenniük.