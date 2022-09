A polgármester a videóban azzal kezdte: több mint 3.2 milliárd forintot kell megspórolniuk, majd a részletekre tért.

Megtartják óvodáik és bölcsődéik működését, ahogy korábban, úgy ezentúl is 22 Celsius fok lesz a csoportszobákban. A közvilágítás is működni fog, ebben sem lesz csökkenés. Valamennyi munkahelyet is megtartják, a csomag nem arról szól, hogy leépítik dolgozóikat. Októbertől, a fűtési szezon idejére bezárják a Savaria mozit, a Smidt Múzeumot és a Schrammel Múzeumot. A Savaria Szimfonikus Zenekar innentől kezdve a sportházban működik majd.

Az adventi vásárt megtartják, de kicsit más lesz, mint korábban, kevesebb lesz talán a fény – mondta. A civil szervezeteket is érinti az energia-áremelkedés: számukra megpróbálnak egy mentőhelyet létrehozni. A rendelkezésükre álló ingatlanok közül, amelyek amúgy is fűtve vannak, felajánlják nekik, hogy ott végezzék el a munkájukat.

Az uszoda kérdésében a következőre jutottak: olyan mértékű az emelkedés, amit nem tud kigazdálkodni a Vasivíz Zrt. – az uszoda működtetése jövőre egymilliárd forinttal többe kerülhet, de megoldást keresnek, hogy a szombathelyiek tudjanak hol sportolni, vízilabdázni, úszni.

A takarékossági programot a közgyűlés elé terjesztik majd.