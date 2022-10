A gyár múltjáról

1893. októberében ültek le a vasi földbirtokosok tárgyalni Deutsch Ignác és Fia céggel, hogy létesítsenek a megyében egy cukorgyárat. A legmegfelelőbb helyszínnek Sárvár mutatkozott, a vasúti és közúti Rába-híd közötti terület a répa beszállítása és a vízellátás szempontjából is ideálisnak bizonyult. Rá egy évre megalakult a Vasmegyei Cukorgyár Rt., és az építkezés is megkezdődött. 1895-ben pedig a termelés is megindult. Egész Dunántúlról érkezett ide feldolgozandó répa, ennek egynegyedét Vas megye szolgáltatta. A gyár nem csak hazai igényekre termelt, hanem exportra is: Olaszországba, Indiába, Japánba és Angliába is szállítottak sárvári cukrot.

A második világháború idején hadiüzem lett a gyár, majd a világégés vége felé, a Sárvár körül harcok során leégett. Az újjáépítés 1946-ra fejeződött be, az év novemberében újra is indult a termelés.

Majd 1948-ban államosították, 1964-től pedig az ország 11 cukorgyárát magába foglaló Magyar Cukoripar részeként működött tovább. 1971-ben a Cukoripari Vállalatok Trösztjén belül önálló vállalattá alakult, amikor is a sárvári üzem termelési szempontból elérte fénykorát. Míg az éves cukortermelés 1949-ben 8796 tonna volt, a hatvanas években 31-32 ezer, az 1970-es évek végére pedig elérte 33-34 ezer tonnát is.

Ideális körülmények 50 évvel ezelőtt

Ötven évvel ezelőtt komoly karbantartási munkálatok után kezdhette meg a termelést a sárvári Cukorgyár. Műszaki konferencia, termelési tanácskozás, osztályvezetői értekezlet előzte meg a szezonnyitást, egyben pontot is tett a szokásosan hosszú, közel kilenc hónapos karbantartási ciklus végére. 1972 október elején 1500 vagon répa várt a gyárkapun belül a startra. Kedvező körülmények között, ugyanis sem bérezési, sem felújítási viták nem zavarták a kezdést.