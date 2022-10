Dr. Stankovits György megyei aljegyző most megjelent új jogszabályról tájékoztatta az egybegyűlteket. A települési és a megyei nemzetiségi önkormányzat közötti viszony nem alárendelt, hanem teljesen elkülönülnek a bankszámláikban is, a megyei szint csak segít, koordinál, utasítást nem ad. A kapocs köztük a hivatal. A települési nemzetiségi önkormányzatoknak helyiséget kell biztosítani, de ez csak írásbeli kérés útján lehetséges, közigazgatási szerződés keretében. Vannak olyan ügykörök, amelyekben a helyi önkormányzat döntéseihez kapcsolódik a nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga, ami alkalmasint vétójogot is jelenthet. Újdonság a nemzetiségi önkormányzatok feloszlásának és feloszlatásának költségeivel kapcsolatosan – az Igazságügyi Minisztérium adta ki a részletes szabályokat -, hogy meg kell előlegezni a választási költségeket. Ha nem előlegezik meg, akkor képviselet nélkül maradnak.