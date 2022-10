A rendezvény fővédnöke dr. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes volt, nem tudott eljönni, de videóüzenetet küldött: üdvözölte a nemes szándékot, amely a nemzeti összetartozás emlékhelyet kívánja létrehozni. Mint mondta: mindennek alapja a közösség, ha nem tudunk összekapaszkodni, sokkal több a nehézség és kevesebb az öröm. A program védnöke volt dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, és a személyesen is jelen lévő Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

Dr. Melega Miklós a Szélrózsa emlékhely létrehozásáért összefogott hét civil egyesület nevében bemutatta a programot, amelynek során adományokat gyűjtenek, hogy az Ezredévi Parkban megvalósulhasson a pályázatnyertes terv, amely Rónaszéki Linda képzőművész és Lieb Roland építész-tervezőművész és szobrász közös műve. Tervükről filmet is készítettek, amit bemutattak a piknikezőknek. Emlékhely lesz, nem emlékmű, és tudatosan nem Trianonról nevezték el. A magyar népművészetből vett virágmotívum ősi szimbólumára építettek, szökőkutakkal vonva be a víz elemet, ami a tisztaság, megújulás szimbóluma is. Az interaktív, bejárható emlékhely 21. századi esztétikával valósul meg, ha elég sokan támogatják.

A délutáni, Breznovits István által moderált pódiumbeszélgetésben Mayer Gábor területfejlesztési államtitkár arról beszélt, hogy minden területi egységnél, zónában, járásban, településen másként értelmezendő a területfejlesztési feladat azok sajátosságai miatt, ezt próbálják érvényesíteni a felzárkóztatásnál. Básthy Béla, Kőszeg polgármestere azt hangsúlyozta, hogy Kőszegen és környékén jó térségi együttműködés van, kikényszerítés nélkül; tudják, hogy külön-külön növekedés nincsen, csak együtt tudnak haladni. Dr. Balázsy Péter megyei jegyző kiemelte azt a szerencsés fordulatot, amely 2010 után szakított a régiós fejlesztési politikával, azt a megyékhez delegálta, és az elmúlt évtized megmutatta, lehet úgy fejleszteni, hogy a város és vidék egysége fenn tudjon maradni. Ennek részeként például Kőszeg-hegyalja egységes, soha nem látott intenzitású fejlesztése is megvalósult.

A másik, kultúráról szóló beszélgetést Lovass Tibor vezette, aki azzal nyitott, hogy „amíg a kultúránk él, addig a nemzetet nem lehet eltemetni. Amíg az emberekben úgy él, ahogy Dobó István egri várkapitány mondta: „a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem az emberek szívében” – addig nem lehet baj, de ezért nagyon sokat kell tenni. Mit is jelent a kultúra? Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke kifejtette, hogy több száz, több ezer év rakódik egymásra, a nép kollektív emlékezete, mitológiai kincse rendkívül gazdag, és hogy legyenek gyökereink, alapvető létfeltétel, hogy legyen kultúránk. Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója úgy fogalmazott: minden, amit az ember létrehoz, legyen az előadóművészet vagy kétkezi munka, az a kultúránk része. Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle nyugalmazott főszerkesztője egyebek közt Veres Pétert is idézte, aki szerint a kultúra egy nép viselkedésformája a természettel és a társadalommal szemben. Nagyon megtapsolták, amikor derültséget keltett azzal, hogy a különböző megközelítések között neki ez tetszik legjobban, mert ő a népi értelmiségihez tartozik, de ettől a piknik maradhat polgári, mert az ételek úgyis népiek voltak.

A nap kulturális programjában fellépett Máriás Zsolt zongoraművész és koncertet adott a Savaria Rézfúvós Együttes.