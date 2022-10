A IV. Béla király utcáról nyíló 169 folyóméteres szakasz hat méter széles szilárd burkolattal készül, egy-egy méteres padkával, mindkét oldalon kiemelt szegéllyel. Ezzel párhuzamosan parkolót is kialakítanak, valamint térkő burkolatot is leraknak a piaccsarnok területének könnyebb megközelítése érdekében. Megoldódik a területen a csapadékvíz-elvezetés, emellett az érintett szakaszon a közvilágítást is kiépítik. Ivóvíz-csatlakozási lehetőség is adott lesz a beruházás révén: az új nyomóvezeték a már meglévő IV. Béla király utcai vezetékre csatlakozik majd, amely pedig a Bástya utcai csomópontba vezet. A beruházás várhatóan jövő februárban lesz teljesen kész.

A kivitelezésben közvetlenül érintett ingatlantulajdonosokat a kivitelező minden esetben tájékoztatja majd az aktuális helyszíni munkálatokról, valamint az esetleges akadályoztatásokról.