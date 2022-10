– Településünk életében olyan nap érkezett el, amelyre büszkék lehetünk, és sokáig emlékezni fogunk, hiszen egy új, impozáns építménnyel gazdagodott Nick – kezdte köszöntőjét Csorba József polgármester. Az átépített ravatalozóról elmondta: a’80-as évek elején épült, részlegesen 2002-ben újították fel. Azóta a tetőszerkezet jelentősen leromlott, régóta keresték a felújítás lehetőségét. Erre jutott forrás a Magyar falu programból: 2021 végén fogadták el pályázatukat, és a tartalékkeretből mintegy 30 millió forintot nyertek. A 37 milliós költségű kivitelezéshez az önkormányzat 7 milliós önrésszel járult hozzá.

A polgármester a műszaki tartalomról is beszélt: a régi vizesblokk helyén kibővítették az épületet, új, korszerű, akadálymentes, meleg vízzel és temperáló fűtéssel ellátott vizesblokkot, mellette tárolórészt alakítottak ki. A régi ravatalozórész fedett gyülekezőterét elbontották, helyette 70 négyzetméter alapterületű, a sarkán toronnyal ellátott, faszerkezetű gyülekezőtér épült. Kicserélték a nyílászárókat, új villamos- és villámvédelmi hálózatot építettek ki. A ravatalozó egyik ékességét adó toronyrészbe lélekharangot építettek be, melynek költségét Vörös János és családja fizette. 2,1 millió forintba került az elkészítés és a beépítés – a nemes felajánlást a település lakói nevében is megköszönte Csorba József. A ravatalozó felújításával párhuzamosan elkészült az épülethez vezető új út is és a világháborús emlékműhöz épített új temetőkapu is. Megoldódtak ezzel a temető körüli parkolási gondok – mondta.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a beruházás kapcsán megjegyezte:

– Nicken az elmúlt időszakban is számos fontos fejlesztést tudtunk megvalósítani, elég, ha a Kőris utca felújítására és a műgáthoz vezető út újjáépítésére gondolunk. Ebbe a sorba illik a ravatalozó-átépítés is, amelyre a kormány több tíz millió forintot biztosított. Nicken így a méltó búcsú helyét lehetett kialakítani. A ravatalozóért létrejött összefogást dicséri, hogy egy helyi család ajánlotta fel a lélekharang bekerülési költségét.

Szakál Szilárd plébános áldotta meg a ravatalozó épületét és szentelte fel a lélekharangot, amit Gombos Ferenc őrbottyáni harangöntő mester készített – a mester szombaton személyesen irányította a felhelyezést. A harangon középkori vers töredéke szerepel: „Az élőket hívogatom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm”.