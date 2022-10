A Nemzeti Művelődési Intézet és a Vas Megyei Önkormányzat közös felhívására szerveztek programokat október elején. A helyi értékek hete kapcsán a kemenesaljai településen többek között egy kézműves-művészeti kiállítást és vásárt hirdettek, amelyen a helyi alkotók mellett környékbeli művészek is bemutathatták portékáikat. A tizenöt kiállító között vannak fotóművészek, képzőművész, méhész, és változatos kézműves alkotók is. Az október 23-áig megtekinthető tárlaton horgolt, nemezelt, textil, bőrdíszműves, illetve fából készült tárgyak is fellelhetőek. Kuriózumként egy falubeli kézműves cukrász is részt vett a kiállításon, bár igaz, csak alkalmi jelleggel - a cukrászati remekek tartóssága miatt.

A tárlat megnyitása előtt a sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós tanszakának tanárai – Németh Kornél és Ódor Kristóf - adtak hangszerbemutatóval egybekötött koncertet. A közönség a klarinét mellett a szaxofon történetével és hangjával is megismerkedhetett, majd Fliegler Janka jóvoltából szoprán- illetve altfurulya is felcsendült a közösségi színtérben kedden délután.

Szerdán pedig már a csillagászaté volt a főszerep. Dr. Dremmel László amatőr csillagász előadását hallgathatták meg az egybegyűltek, melynek címe Mindennapi csillagászat volt. A Nap és a Hold hétköznapjainkra gyakorolt hatása mellett, jeles napjainkhoz, egyházi ünnepeinkhez kötődően tudhattunk meg új információkat, valamint számos egyéb érdekességre is fény derült az égitestek között tett közös barangolás során.