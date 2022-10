Kilencedik alkalommal hirdette meg érzékenyítő programsorát a megyei civil szervezet. Hétfőn a falugondnokokat fogadták, ottjártunkkor Németh Máté Sorkifaludról, Marcz Gábor Tanakajdról és Papp Dániel Kerkáskápolnáról hallgatta Bősze György egyesületi elnököt, aki arról is beszélt, hogyan képezik ki a vakvezető kutyákat. Bátran kérdezhettek, majd ki is próbálhatták: milyen érzés és milyen kihívásokkal jár, ha az ember szeme világa nélkül talpával, kezével "tapogatózva", a kutya látására és saját hallására hagyatkozva jár-kel. Előbb a hétéves, zsemleszínű Mambóval, majd Potterrel, a fekete labradorral járhatták körbe szemüket eltakarva a vállalkozókedvűek a sportház auláját.

- Magabiztosabban haladtam, mint amikor bottal közlekedtem - osztotta meg a kutyás sétálás utáni tapasztalatait Németh Máté, aki hozzátette: szerette volna megismerni a látássérültek világát, ezért használta ki a mostani alkalmat.

Forrás: Cseh Gábor

Bősze György invitálására mi is éltünk a lehetőséggel: szemünk elé feltettük a fekete maszkot, és az elnökbe karolva Potterrel egy kisebb kört tettünk a sportház előtt. Jó-e ha minden parancsot teljesít a kutya? - erre a kérdésre is választ kaptunk. - Ha az állat akadályt észlel, hiába mondja gazdája, hogy előre, nem teljesíti a kérést. Ezt úgy hívják: intelligens engedetlenség - mondta el Bősze György, aki kitért arra is: érzékenyítő programjukra a héten több iskolából is várnak diákokat. A rendezvény megvalósításához a szombathelyi önkormányzat és a Lions klub szombathelyi szervezete is hozzájárult.