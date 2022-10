Ahogy arról már többször is írtunk, Ármin egy ötéves kisfiú, akinél agydaganatot diagnosztizáltak. A család és a kisfiú segítségére már nagyon sokan siettek, legutóbb egy jótékonysági gyereknapot is szerveztek, amiről mi is beszámoltunk. Emellett sok magánszemély és cég is társnak bizonyult a segítségnyújtásban.

Most a világhírű Ronaldinho is segíteni szeretne a kisfiún, ezért az általa dedikált cipőt bocsájtják aukcióra, amit még Budapesten dedikált október elején - olvastuk Gróf Dávid debreceni futballista Instagram oldalán. A liciten részt venni a poszt alatti kommentszekcióban lehet majd, november 15-ig.

A legutóbbi beszámolók szerint a kisfiú valamivel jobban érzi magát.

Ármin édesapjától megtudtuk: az Gróf Dávid és a HSI Succer játékosügynökség közösen vették fel a kapcsolatot Ronaldinhoval, aki készségesen segített nekik. Eredeti, új Ronaldinho cipőt írt alá a focista, amit most licitre bocsájtottak.

Megtudtuk továbbá azt is, hogy a család ma is volt kezelésen Székesfehérváron, ahonnan jó hírekkel térhettek haza. Andrea, Ármin édesanyja elmondta: a mostani mérést követően kijelenthetik, egyre jobb a kisfiúk állapota, szerencsére a gyógyulása folyamatos. Minden kezelés után egyre jobb eredményeket kapnak kisfiúk állapotáról.