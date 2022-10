Dobozokba tornyosulnak az adományok a FÉHE KFT. Huszár úti telephelyének egyik irodájában. Egy hosszúszárú meleg csizma messziről kikandikál a kupacból, de látni farmernadrágot, meleg pulóvert és kabátot is. Ezek nagyon jók – mondja Németh Klára, a szervezet elnöke, majd gyorsan hozzáteszi: ennél szerencsére már jóval több felajánlás érkezett, Innen a Zanati útra viszik a csomagokat átválogatásra. – Nincs kapacitásunk cipőt javítani vagy például cipzárt cserélni, ezért mindenkit kérek: csak használható, tisztára mosott ruhát, lábbelit hozzon – hangsúlyozza.

Elsősorban hétköznapi, meleg, nem nejlonból és susogós anyagból készült darabokat várnak, de mindig jól jön az ágynemű, törölköző, fehérnemű, pléd. Nagy hasznát veszik a vízhatlan kabátnak is, a bundákat, öltönyöket, magassarkú cipőt azonban nem veszik át. Németh Klára kiemeli: attól, hogy valaki hajléktalan, még nem lehet akármit ráhúzni. Gyakran ugyanis úgy tapasztalja: vannak, akik úgy tekintenek az adománygyűjtésre, mint lehetőségre, hogy megszabaduljanak a szeméttől. Visszatérő probléma az is, hogy a felajánló elhunyt hozzátartozója holmijait hozza be átnézés nélkül. Az adventi időszak előtt erre különösen fontosnak érzi felhívni a figyelmet a szakember.

A FÉHE Kft. november végéig fogadja az adományokat a Huszár úti telephelyén nyitvatartási időben.