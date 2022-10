Sétára fel! 1 órája

Térkép a helyi értékekhez Megyehídon

A megyehídi Értéktár Bizottság összegyűjtötte a falu helyi értékeit, melyeket korábban filmen, és egy kiadvány hasábjain is rögzítettek. Vasárnap óta a település fontosabb helyszíneit, látványosságait egy azokat jelölő térkép nyomán már be is járhatják a látogatók. Az egyes helyszíneken információs táblák adnak leírást az értékekről.

Süle Lajosné, Megyehíd polgármestere és a helyi lakosok megtekintik a frissen átadott Értéktérképet Fotós: Kiss Gábor Boldizsár

Egymásra épülő, sikeres Hungarikum pályázatoknak köszönhetően értékgyűjtés zajlott a faluban, előkerültek a régi fényképek, melyeket digitalizáltak, s videóinterjúk készültek a falu lakosaival. Ebből az anyagból született egy turisztikai film a községről. A gyűjtés nyomán értéktablók is készültek a legérdekesebb összegyűjtött archív fotókból. A filmet és a tablókat falunapon mutatták be a lakosok számára, akik örömmel látták viszont az általuk adott fotókat, hallgatták a videóról a szomszéd történeteit. A film narrációjához annyi szöveg összegyűlt, hogy a képviselő-testület úgy döntött, helytörténeti képeskönyvet adnak ki, illetve a helyi értékeket információs táblákkal meg is jelölik. A falu központjába így került ki Megyehíd helyi értékeit bemutató térkép, mely kellemes sétára invitálja a látogatót. Az információs táblák rövid információs leírásait a falu lakosai a vasárnapi átadón örömmel olvasgatták. A helytörténeti kiadványt minden porta díjmentesen megkapta

