Az eredetileg a játszótérre tervezett szombati programra kettő híján negyvenen érkeztek – és nemcsak Bozzaiból, hanem Vépről, Szombathelyről, Pecölből is. A nagytermet – készülve az alkalomra – már előző nap feldíszítették az egyesület önkéntesei, a tököket az önkormányzat vásárolta. Késekkel, kanalakkal, szemeteszsákokkal felszerelkezve álltak neki a munkának a kisiskolás gyerekek és a felnőttek. Készült mókás, mérges, kedves és rémisztő arcú tök is, végül mindegyikbe még ott helyben mécses került. Fő attrakcióként egy 26 kilós tök is áldozatul esett – a „tök jó nap” felirat került rá. Az óriáspéldányt a faluból ajánlotta fel Lakatos József – az alkotás azóta a játszóteret díszíti. Új elemként a családok őszi hangulatú fotósarokban fotózkodhattak a faluházban a Halloween szellemében. Arcfestéssel, játékokkal is készültek a szervezők az összejövetelre. Aki jelmezben érkezett, az csokit kapott.