2019-ben készült el az elmúlt évek legnagyobb beruházása: a korábbi óvodát korszerű közösségi épületté alakítottak át. Hét éve is van már, hogy a mögötte lévő játszóteret önerőből felújították. Biztonságos terep a gyerekeknek, használják a családok, igazi közösségi tér lett, a nagy melegben pedig árnyékot ad a vén diófa – mondja Májerhoffer Attila, aki a második ciklusát tölti a falu élén. Farkas József falugondnok munkáját dicséri, miközben végigsétálunk a szép, zöld, ápolt gyepen. Beljebb kerülve azimpozáns 70 négyzetméteres, tükörtermes sportszobában nézünk körül: használják a zumbások, a nagyobb rendezvényeken 80-100 embert is le tudnak ott ültetni. Az éves beszámolók alkalmával is ott gyűlnek össze, olyankor kivetítő kerül a falra.

A tetőtéri klubhelyiséget önkormányzati forrásból maguk alakították ki: babzsákok, csocsóasztal, darts, kártyaasztal és székek várják a fiatalokat és az idősebbeket – az avatójára az idei gyermeknap tökéletes alkalomnak bizonyult. A polgármesteri hivatallal szemben az idén bővítették az eszköztárolót, hogy a Magyar falu programban tavaly karbantartásra nyertgépeket tárolni tudják. A ravatalozó-felújításra is büszke lehet a falu – szépen megtervezett, méltó helyet tudtak biztosítani a szertartásokhoz. Rendbe rakták a temetőben a világháborús emlékhelyet is. Ezenkívül az elmúlt hét évben az összes utca – a Rét, a Petőfi, a Kossuth és a Meszleni utca is – megújult pályázati pénzből – Szombathely közelségén kívül ez is vonzóvá teszi a falut, ahol a legutolsó hivatalos számítás szerint, és ebbe az otthon lakói is beleszámítanak, 210-en laknak, mondja a polgármester.

Forrás: Unger Tamás

Ugyancsak pályáztak a temetőben az elhasználódott járda burkolatának felújítására és a temetői világításra. A temetőnél parkoló kialakítását is tervezik. Az úgynevezett kiserdőt pedig majd parkerdővé szeretnék tenni: közösségi térré, ahol sétálni, tüzet rakni is lehet. Folyamatban van egy nyáron kezdődött külterületi utas pályázatuk – volumenét tekintve a legnagyobb beruházásuk. Ha minden jól megy, a bicikliútról és a Kéktúra útvonaláról egy felújított külterületi úton megközelíthető lesz a település, tudjuk meg.

Györe Eszter februártól vállalta, hogy Acsád mellett a 200 lakosúKőszegpatyon is foglalkozásokat, programokat szervez és működteti a könyvtárt. Mindjárt a közösséget dicséri, az embereket, akik „az első perctől kezdve befogadták, segítették”. A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesülettel és a képviselő-testülettel együttműködve összefogják a gyerekeket, hiszen „ők a jövő”. A farsanggal kezdték a programokat, volt anyák napi rendezvényük, kézműves foglalkozások, hatalmas összefogással bonyolították a gyermeknapot, aminek a végén a 40+-os korosztály csocsózott, darts-ozott a klubhelyiségben.

Összedolgoztak a falunapon is – Eszter azt mondja, legalább harminc emberre mindig lehet számítani a szervezésnél, és nagy öröm, hogy szép számmal látogatják a falubeliek a rendezvényeket. Lehetőség szerint az otthon lakóit is bevonják a programokra, szervesen kapcsolódnak a falu életéhez. (A tükörteremben látható falucímert például az egyik bentlakó festette.) Arról nem beszélve, hogy munkahelyet is ad több patyinak a 30 férőhelyes szociális intézmény. A programokra visszakanyarodva: a kirándulás issok éves hagyomány.

Szeptemberben 50 fős busszal a Dunakanyarban jártak, és már most ötleteltek, hova menjenek legközelebb. Ugyanígy a templomi koncert is a Kőszegi Vonósokkal karácsony előtt vagy újévkor. Rendeztek tökfaragást, Halloween bulit a gyerekeknek, lesz Márton-napi felvonulás novemberben, Mikulás-ünnep decemberben, és terveznek egy összejövetelt karácsony előtt is, együtt a nemescsói betlehemesek érkezésével. Legutóbb Májerhoffer Attila a nyolc szomszéd település polgármestereit és hivatali dolgozóit hívta ebédre a közösségi házba – a kötetlen alkalmak tovább szilárdítják a jó kapcsolatot.