Megtörtént az őszi virágosítás Sében - erről a település közösségi oldalán számoltak be. Árvácskák kerültek több helyre is: így a temető, az önkormányzati hivatal, a faluház, a buszvárók és a sportlétesítmény környezetét, valamint a Déli lakótelep hídjait is virágosították a polgármesteri hivatal dolgozói és a helyi önkéntesek a napokban. Emellett új szemétgyűjtőket helyeztek ki a buszvárókhoz és a bolthoz - ezzel is arra kívánják ösztönözni az itt élőket: figyeljenek környezetükre!