A hideg ellenére sokan kilátogattak a Szombathely Center parkolójában megszervezett eseményre. Harminc csapat, csapatonként hat fővel jelent meg főként a katasztrófavédelem köreiből, akik mind valami finomságot készítettek, amit a látogatók adományok ellenében megkóstolhattak. Volt lángos, pörkölt, tokány, bogrács, sütemény és más finomságok is.

Délelőtt nagyon jó hangulatban főztek az emberek, sőt még élő zene is szólt. Ottjártunkkor mindenki mosolygott, beszélgetett, nevetett, mintha egy nagy családi kerti partiba csöppent volna a látogató. A résztvevők is láthatóan nagy élvezettel sétáltak a sátrak és a finomabbnál finomabb illatok között. Talán a legrosszabb dolog a döntés meghozása lehetett, hogy melyik ételt kóstolják meg, hiszen a szakácsok sem sajnálták az adagokat az érdeklődőktől. Fogyott a forró tea, és persze a finom ételek is. Megtudtuk, mintegy ezer ember számára elegendő ennivalóval készültek a szervezők.

Horváth Tamás fő szervezőtől megtudtuk, igazából nem is kellett hirdetni nagyon az eseményt, a kollégák, barátok egymás között megbeszélték és megszervezték a részvételt. A nagy érdeklődés miatt volt olyan csapat, amelynek már nem tudtak helyet adni, így ők nem tudtak részt venni az eseményen, de a szervező elmondta: vannak tervek további ilyen közös főzések megszervezésére, majd tavasszal, amikor az időjárás jobbra fordul.

Az ötlet Márk kollégáitól származott, és mint utólag kiderült, nagyon jól is sült el, hiszen az eredeti terv szerint csak két bográccsal jöttek volna ki a kollégák, ám a végén,mint láthattuk, a két bográcsból harminc lett.

Ez is egy jó példa arra, hogy mire képes egy közösség, ha segíteni akar, persze a tűzoltóság családias kötelékei erre még inkább ráerősítenek.