Szép számmal érkeztek a település idősek napi köszöntésére vasárnap a falu közösségi színterébe. Először néma főhajtással emlékeztek azokra a nyugdíjas társakra, akik az év során Kemeneskápolnán elhunytak. Sajnos többen kórházi ellátásra is szorultak az elmúlt fél évben – tudtuk meg Csekéné Hóbor Kornélia polgármestertől. A szeretet, a törődés, az odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntőjében a faluvezető, emellett pedig jó egészséget is kívánt a szépkorúaknak. Hemingway gondolatát idézte: „Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák”. Csekéné Hóbor Kornélia vetítéssel is készült az alkalomra: fotókon elevenedtek meg az elmúlt egy év eseményei, történései. A délután jóízű beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.