- Az idei egy különleges vásár, hiszen egy nehéz gazdasági környezetben a korábbi évekhez képest változatlan színvonalon rendezzük meg. S ennek a kulcsa a szombathelyi összefogásban keresendő, aminek köszönhetően az idei díszkivilágítás a korábban megszokott pompájában ragyoghat. Ez a közösségi összefogás, azt gondolom, egy szép, az advent szellemiségével összhangban lévő üzenet – mondta el érdeklődésünkre dr. Károlyi Ákos jegyző, aki kislányával, Rozinával éppen az egyik körhintánál időzött, majd a város karácsonyfáját is megcsodálták. A jegyző arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok program várja nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. - A régióban ez az egyik legszebb vásárrá nőtte ki magát, ami szombathelyieknek és nem szombathelyieknek egyaránt tartalmaz meglepetéseket - hangsúlyozta.

Kőszegen az Írottkő Natúrpark kézműveseinek immáron 30. hagyományos adventi kiállítása a Virágudvar – Műhelygalériában nyílt meg pénteken délután.

A virágkötészeti kiállítás és vásár mellett más helyi termékek, lekvárok, borok, mézek és sok kézműves remek is kellette magát. A nagyon hangulatos kis udvarban a megnyitón a helyi fúvószenekar is emelte az ünnep fényét, majd a város polgármestere, Básthy Béla köszöntötte a megjelenteket. A kerek évforduló alkalmából az udvar is díszbe öltözött, és megtelt adventi hangulatú termékekkel. Egy másik jeles alkalomra is emlékeztek pénteken, nevezetesen, hogy a Bakos család, az esemény megalkotója és szervezője 1993-ban indította a virágkocsikat, amelyek segítségével bárhol tudtak virágot árulni. Ezek a kocsik most az udvar dekorációjába épültek be. Básthy Béla polgármester köszöntőjében kiemelte: nagyon hálás a Bakos családnak azért is, hogy ők megmutatják, miként is élhetett egy kőszegi család több száz évvel ezelőtt, és ez a jó példa az ifjúság számára is megfontolandó.