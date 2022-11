A szombat a hivatalos átadók jegyében telt. A Nemzetiségi célú beruházási pályázaton mintegy 1,2 millió forintot nyert a falu, ebből alakították ki a Gyökerek múzeumot, és több, a kormány támogatásával megvalósuló beruházás is befejeződött. – Ólmodnak, amely 2014-ben kezdeményezésünkre megkapta a Leghűségesebb falu címet, komoly eredményei voltak a kormány Magyar falu programja révén. Az elmúlt időszakban felújították a Fő utcát, most ez a sor a Klastrom utcával folytatódott. Korábban jutott forrás orvosi műszerekre, közterületi eszközökre, önkormányzati közösségi térre, idén pedig játszótérre és falubuszra is. Köszönet a közös munkáért polgármester úrnak, aki a közelmúltban magas rangú állami kitüntetésben részesült. Jelentős szerepe volt abban is, hogy sikerült kialakítani a galériát és a Gyökerek Múzeumot, ahol a település múltjának mindennapjait, használati tárgyait ismerhetjük meg – mondta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Vasárnap ünnepi szentmise zárta a programsorozatot a Szent Márton-templomban.