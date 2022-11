– Önkormányzatunk stabil, több fejlesztést is megvalósítottunk az elmúlt időszakban. Jelentős pályázati forrással számolhattunk, illetve számolhatunk, emellett önerőt is hozzá tudtunk tenni a beruházásokhoz – mondja elöljáróban Pékó Tamás, Rönök polgármestere. Négy futó pályázata van az önkormányzatnak, ezek mind meghatározó jelentőségűek a jövőre nézve. A Rönöki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek új épületszárny készült, a mellette lévő, régi részt önerőből tervezi felújítani az önkormányzat, a munkálatok várhatóan jövő év elején indulnak el. A sportpálya megújítása és a funkcióbővítése LEADER-pályázatból valósulhat meg közel 17 millió forintból: fedett színpad készül, közösségi teret hoznak létre, ahol új sportágak is megjelennek, így például a pingpong és a teqball.

Saját erőből rendezvényteret is kialakítanak, ahol a település ünnepein, programjain összegyűlhet a lakosság. A hivatal épületének felújítására 21 millió forintot nyert Rönök a Magyar falu programból. Emellett külterületiút-felújításra is sikerrel pályáztak: 31 millió forint támogatást kaptak, ezzel a Gagarin tér északi végéig építenek újjá egy járhatatlan utat. A falubusz pályázat is folyamatban van. Új gépjármű vásárlására nyertek forrást, a régi buszt Erdélybe ajánlották fel, Felvinc településnek. Pékó Tamás a helyi civil közösségek aktivitását is megemlíti. Sokat tesz a településért a tűzoltó egyesület, a polgárőrség, a Rönöki Árpádházi Szent Imre Herceg Templom Alapítvány és a Rönökért Közhasznú Egyesület. Szerencsés helyzetben vannak: a programok szervezésbe mindenki besegít a közel négyszáz lakost számláló Rönökön.