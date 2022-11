A grófnő korábban segítette a devecseri vörösiszap károsultakat, Ostffyasszonyfán - magyarországi lakhelyén - számítógépekkel, tárgyi ajándékokkal támogatta az általános iskola fiataljait, bécsi kirándulásokat szervezett gyermekeknek. Szívén viseli az állatok sorsát is, hiszen tucatnyi befogadott kutyával él együtt, évekkel ezelőtt pedig megmentett egy őzgidát is, akiről könyvet is írt, érzékenyítve a fiatalabb generációkat az állatokkal való együttélés szépségeire és a legifjabbak tudatos állatbarát nevelésére. A tervek szerint a Bambi mesél című művét 2023 elején publikálja.

Marianna a hideg időszak beköszöntével is fontos ügy mellé állt: a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány számára adományozott minőségi eledeleket, fekhelyeket a kisállatok számára, valamint számos tárgyi adományt, amellyel szeretné megkönnyíteni az állatotthonba befogadott macskák és kutyák életét. Az adományokat Bécsből indulva személyesen vitte el a menhely vezetőihez.

Forrás: VN

- Információink szerint sajnos az ország ezen részére alig jutnak el a segítségek, különösen Bécsből. A menhely vezetői elmondták, hogy gyakran olyan tárgyakat és élelmet kapnak, hogy amire hozzájutnak, sajnos már nem használható számukra. Az állatok között tombol egy parvo vírus is, amely számos áldozatot követelt már, ezért a higiénia nagyon fontos. Nagy gondokkal küzdenek az állatmenhelyek, bízom benne, a segítő szándékom mások figyelmét is felhívja arra, hogy még ezekben a nehéz időkben is fontos foglalkoznunk az állatokkal, hiszen ők magukon nem tudnak segíteni, csak mi rajtuk! Szerintem már óvodás korban is nagy hangsúlyt kellene fektetni a gyerkőcök tudatos állatbarát nevelésére, mert akkor ők nem követnék már el azt a hibát, mint napjaink embere: a megunt kisállatokat út mentén dobják ki gyakran, a biztos halálra ítélve őket – fogalmazta meg Schallenberg-Krassl Marianna, majd hozzátette: a Viribus Unitis Pannónia Egyesületének csapatával már számos akció kidolgozásán munkálkodnak, amellyel a jövő Vas megyei ifjúságát, tehetségeit szeretnék támogatni, valamint megtenni mindent az állatok védelme érdekében is.