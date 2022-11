Tóth Tamás nevét a műfaj kedvelőinek nem kell bemutatni, hiszen az egyik leghíresebb hazai rockegyüttes tagja 2021 óta. A kettő bennem a négy néven futó sorozatban hét helyszínen tanítják az érdeklődőket a dobolás művészetére.

Forrás: Szendi Péter

A program részeként a zenész szakmai technikákat és trükköket mutatott meg a jelenlévőknek. Az interaktív eseményre sok fiatal zenész is kíváncsi volt, aminek a dobos kifejezetten örült. A mintegy kétórás programon a résztvevők kipróbálhatták Tamás dobfelszerelését is, és szakmai beszélgetést is folytathattak.