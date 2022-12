Átlagosan 684 autó jut 1000 burgenlandi lakosra - ezt a számot az Osztrák Statisztikai Hivatal az Osztrák Közlekedési Klubbal együttműködésében készült kutatása alapján közölte. Összehasonlításképpen ez a szám Alsó-Ausztriában 661, Stájerországban pedig 624. Bécsben a legalacsonyabb a mutató: 375 gépjármű jut 1000 lakosra. Az szakemberek ezt az adatot a főváros jó tömegközlekedésével magyarázzák - közölte ausztriai közszolgálati média.

A motorizáció mértéke Burgenlandon belül is megosztott. Felsőpulya (Oberpullendorf), Felsőőr (Oberwart) járások azok közé tartoznak, ahol magas az autók aránya. A tartomány északi részén, azonban ezer lakosra hatszáznál is kevesebb autó jut. A legkevesebb járművet (400) a nezsideri (Neusiedl am See) járásban élők használnak.